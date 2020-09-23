Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Neues Corona-Gesetz – Wie kommen wir durch die zweite Welle?

PULS 4Staffel 2Folge 26vom 23.09.2020
51 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6

Was bringen die neuen Corona-Regelungen? Diese und weitere Fragen diskutieren bei "Pro & Contra" der Simulationsforscher Niki Popper, der Mediziner Ramin Nikzad, Gebi Mair (Grüne Tirol), Marlene Svazek (FPÖ Salzburg), Paul Kolarik, Geschäftsführer des Wiener Restaurants "Luftburg" und der IHS-Gesundheitsexperte Thomas Czypionka.

