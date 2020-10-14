Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Brauchen wir einen neuen Lockdown?

PULS 4Staffel 2Folge 29vom 14.10.2020
Folge 29: Pro und Contra: Brauchen wir einen neuen Lockdown?

51 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6

Die Fallzahlen steigen trotz verschärfter Maßnahmen. Braucht es einen zweitem bundesweiten Lockdown oder trägt die Bevölkerung diesen nicht mehr mit? Bei Gundula Geiginger in "Pro und Contra" diskutieren Schauspielerin Nina Proll, Unternehmer Christian Harisch, Tiroler Klubchef der Grünen, Gebi Mair, Allgemeinmediziner Andreas Sönnichsen, Allgemeinmediziner, Virologe Norbert Nowotny, und Thomas Freylinger, Bürgermeister von Kuchl.

