Pro und Contra: Corona - Sorge, Panik oder Verharmlosung? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 32: Pro und Contra: Corona - Sorge, Panik oder Verharmlosung?
51 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6
Die Corona-Fallzahlen steigen exponentiell an, in nahezu gleichem Ausmaß wächst die Gruppe der Corona-Leugner. Warum das so ist und was dagegen getan werden kann, diskutieren bei Pro und Contra unter anderem Martin Engelberg (ÖVP), Marlene Svazek (FPÖ), Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl, Arschang Valipour, Leiter Abteilung Innere Medizin und Pneumologie am KH Nord, Ulrike Schiesser, Psychologin und Psychotherapeutin der Bundesstelle für Sektenfragen und Bestseller-Autor Kurt Langbein.
6
