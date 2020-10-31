Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial: Was bedeuten die neuen Maßnahmen?

PULS 4Staffel 2Folge 33vom 31.10.2020
Folge 33: Pro und Contra Spezial: Was bedeuten die neuen Maßnahmen?

51 Min.Folge vom 31.10.2020Ab 6

Über die am Samstag von Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündeten neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie diskutieren bei PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl: Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter ÖVP, Jörg Leichtfried, stv. Klubobmann SPÖ, Michael Schnedlitz, Generalsekretär FPÖ, Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, und Nick Donig, Generalsekretär NEOS.

PULS 4
