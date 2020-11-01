Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial: Welche Auswirkungen hat der Lockdown?

PULS 4Staffel 2Folge 34vom 01.11.2020
50 Min.Folge vom 01.11.2020Ab 6

Michaela Reitterer, Chefin der Hoteliersvereinigung, Berndt Querfeld, Chef des Café Landtmann, Annelise Rohrer, Journalistin und Innenpolitik-Expertin, und Ralph Jannik, Verfassungsexperte, über die Performance der Regierung, diskutieren über die Auswirkungen der Maßnahmen und wie es in den beiden stark betroffenen Branchen Gastronomie und Hotellerie weitergeht.

