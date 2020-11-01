Pro und Contra Spezial: Welche Auswirkungen hat der Lockdown? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 34: Pro und Contra Spezial: Welche Auswirkungen hat der Lockdown?
50 Min.Folge vom 01.11.2020Ab 6
Michaela Reitterer, Chefin der Hoteliersvereinigung, Berndt Querfeld, Chef des Café Landtmann, Annelise Rohrer, Journalistin und Innenpolitik-Expertin, und Ralph Jannik, Verfassungsexperte, über die Performance der Regierung, diskutieren über die Auswirkungen der Maßnahmen und wie es in den beiden stark betroffenen Branchen Gastronomie und Hotellerie weitergeht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4