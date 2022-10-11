Pro und Contra: Corona ist zurück - Masken rauf oder Panik runter?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 36: Pro und Contra: Corona ist zurück - Masken rauf oder Panik runter?
51 Min.Folge vom 11.10.2022
12.000 Covid-Infektionen täglich in Österreich. Doch die Aufregung darüber hält sich in Grenzen, die Pandemie ist für viele bereits vorbei. Sind neue Maßnahmen übertrieben oder muss die Politik nun sehr schnell reagieren? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine hochkarätige Runde mit dem deutschen Virologen Klaus Stöhr, der früheren Gesundheitspolitikerin Sigrid Pilz, Umweltmediziner Hans-Peter Hutter und Moderator Reinhard Jesionek.
