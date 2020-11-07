Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial - Hätte der Anschlag verhindert werden können?

PULS 4Staffel 2Folge 37vom 07.11.2020
Pro und Contra Spezial - Hätte der Anschlag verhindert werden können?

Pro und Contra Spezial - Hätte der Anschlag verhindert werden können?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 37: Pro und Contra Spezial - Hätte der Anschlag verhindert werden können?

53 Min.Folge vom 07.11.2020Ab 6

Ein bekennender Islamist, der für die Terrororganisation IS kämpfen will und dafür Zeit im Gefängnis verbringen muss, wird nach seiner Freilassung dabei ertappt, wie er im Ausland Munition kaufen will. Hätte der Anschlag von Wien verhindert werden können? Und welche Konsequenzen müssen gezogen werden? Darüber diskutieren ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer, SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr und NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen