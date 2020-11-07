Pro und Contra Spezial - Hätte der Anschlag verhindert werden können?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 37: Pro und Contra Spezial - Hätte der Anschlag verhindert werden können?
53 Min.Folge vom 07.11.2020Ab 6
Ein bekennender Islamist, der für die Terrororganisation IS kämpfen will und dafür Zeit im Gefängnis verbringen muss, wird nach seiner Freilassung dabei ertappt, wie er im Ausland Munition kaufen will. Hätte der Anschlag von Wien verhindert werden können? Und welche Konsequenzen müssen gezogen werden? Darüber diskutieren ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer, SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr und NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos.
Pro und Contra
