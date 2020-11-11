Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt?

PULS 4Staffel 2Folge 39vom 11.11.2020
Pro und Contra: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt?

Pro und Contra: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 39: Pro und Contra: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt?

53 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6

Die Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus greifen bislang nicht. Die Rufe nach stärkeren Einschränkungen werden immer lauter. Doch ist ein kompletter Stopp von Wirtschaft und Privatleben überhaupt möglich? Diese und andere Fragen diskutieren in Pro und Contra Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Heute-Herausgeberin Eva Dichand, Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, Mediziner Hans-Peter Hutter und Mathematiker Peter Markowich.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen