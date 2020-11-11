Pro und Contra: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 39: Pro und Contra: Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt?
53 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6
Die Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus greifen bislang nicht. Die Rufe nach stärkeren Einschränkungen werden immer lauter. Doch ist ein kompletter Stopp von Wirtschaft und Privatleben überhaupt möglich? Diese und andere Fragen diskutieren in Pro und Contra Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Heute-Herausgeberin Eva Dichand, Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, Mediziner Hans-Peter Hutter und Mathematiker Peter Markowich.
