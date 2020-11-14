Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial – Was bringt der neue Lockdown?

PULS 4Staffel 2Folge 40vom 14.11.2020
53 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 6

Die Corona-Infektionszahlen bleiben weiter hoch, die Krankenhäuser stoßen an ihre Grenzen. Die Folge: Österreich sperrt ab kommender Woche wieder zu. Ganztägige Ausgangsbeschränkungen, Aussetzung des Unterrichts, weitgehende Schließung von Handel und Dienstleistern: Wie sinnvoll und notwendig sind die neuen Maßnahmen der Regierung? Das diskutieren bei Gundula Geiginger in einem "Pro und Contra Spezial" live VertreterInnen aller Parlamentsparteien: Philip Kucher, Gesundheitssprecher der SPÖ Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter der ÖVP Dagmar Belakowitsch, Sozialsprecherin der FPÖ Georg Bürstmayr, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen Gerald Loacker, Gesundheitssprecher der NEOS

