Pro und Contra Spezial – Was bringt der neue Lockdown?
Pro und Contra
Folge 40: Pro und Contra Spezial – Was bringt der neue Lockdown?
Die Corona-Infektionszahlen bleiben weiter hoch, die Krankenhäuser stoßen an ihre Grenzen. Die Folge: Österreich sperrt ab kommender Woche wieder zu. Ganztägige Ausgangsbeschränkungen, Aussetzung des Unterrichts, weitgehende Schließung von Handel und Dienstleistern: Wie sinnvoll und notwendig sind die neuen Maßnahmen der Regierung? Das diskutieren bei Gundula Geiginger in einem "Pro und Contra Spezial" live VertreterInnen aller Parlamentsparteien: Philip Kucher, Gesundheitssprecher der SPÖ Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter der ÖVP Dagmar Belakowitsch, Sozialsprecherin der FPÖ Georg Bürstmayr, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen Gerald Loacker, Gesundheitssprecher der NEOS
