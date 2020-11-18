Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Österreich im Lockdown - Wen trifft es am härtesten?

PULS 4Staffel 2Folge 42vom 18.11.2020
54 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 6

Seit Dienstag steht das öffentliche und private Leben in Österreich bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr still. Der Handel und die Schule sind besonders betroffen. Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Simulationsforscher Niki Popper, Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will, ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner, Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Bildungspsychologin Julia Holzer.

