Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?

PULS 4Staffel 2Folge 45vom 02.12.2020
Pro und Contra: Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?

Pro und Contra: Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 45: Pro und Contra: Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?

51 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 6

Der Lockdown bleibt, wenn auch in anderer Form. Doch wie sieht es in den Intensivstationen aus? "Pro und Contra" gibt mit Hilfe von Cornelius Obonya, Katharina Stemberger und Serge Falck ein Bild des Krankenhausalltages wieder. Was getan werden muss diskutieren u.a. der Mediziner Hans-Peter Hutter sowie der Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ).

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen