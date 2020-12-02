Pro und Contra: Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 45: Pro und Contra: Immer noch 100 Tote pro Tag – Ist das die richtige Corona-Strategie?
51 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 6
Der Lockdown bleibt, wenn auch in anderer Form. Doch wie sieht es in den Intensivstationen aus? "Pro und Contra" gibt mit Hilfe von Cornelius Obonya, Katharina Stemberger und Serge Falck ein Bild des Krankenhausalltages wieder. Was getan werden muss diskutieren u.a. der Mediziner Hans-Peter Hutter sowie der Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ).
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4