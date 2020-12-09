Pro und Contra: Weihnachtsurlaub im Corona-Jahr – Notwendig oder fahrlässig?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 46: Pro und Contra: Weihnachtsurlaub im Corona-Jahr – Notwendig oder fahrlässig?
51 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 6
Die Regierung erlässt Ausnahmeregelungen für Weihnachtsfest und Skiurlaub. Viele halten dieses Mindestmaß an Unbeschwertheit für notwendig. Doch lässt die hohe Zahl an Neuinfektionen dies zu? Darüber diskutieren Ex-Skistar Patrick Ortlieb, WKO-Hotelobfrau Susanne Kraus-Winkler, Lungenfacharzt Arschang Valipour. Nikolaus Neumaier, Auslandskorrespondent vom ARD, und Martin Engelberg, ÖVP-Nationalratsabgeordneter.
