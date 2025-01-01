Die Politik-Insider: Ein Jahr Pandemie – Ein Jahr Kanzler Kurz in der KriseJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Die Politik-Insider: Ein Jahr Pandemie – Ein Jahr Kanzler Kurz in der Krise
31 Min.
Die Politik-Insider widmen sich der Rolle von Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinem Schaffen im letzten Jahr. Darüber diskutieren Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der ÖVP-nahe Kommunikationsberater Wolfgang Rosam sowie der Journalist und Kurz-Biograph Paul Ronzheimer von der "Bild"-Zeitung.
