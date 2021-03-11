Die Politik-Insider: Wird Corona politisch missbraucht?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 19: Die Politik-Insider: Wird Corona politisch missbraucht?
31 Min.Folge vom 11.03.2021
Die Politik-Insider fragen heute wo die Pandemie aktuell unsere Demokratie gefährdet und unser Leben langfristig verändert. Der neue Corona-Gesetzesentwurf wird breit kritisiert, am Wochenende wurde dagegen protestiert und die Proteste wurden instrumentalisiert. Wie kommen wir da wieder raus, wer profitiert in dieser Situation und “Wird Corona politisch missbraucht?” Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und PR-Berater Wolfgang Rosam.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4