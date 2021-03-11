Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24Staffel 4Folge 19vom 11.03.2021
31 Min.Folge vom 11.03.2021

Die Politik-Insider fragen heute wo die Pandemie aktuell unsere Demokratie gefährdet und unser Leben langfristig verändert. Der neue Corona-Gesetzesentwurf wird breit kritisiert, am Wochenende wurde dagegen protestiert und die Proteste wurden instrumentalisiert. Wie kommen wir da wieder raus, wer profitiert in dieser Situation und “Wird Corona politisch missbraucht?” Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und PR-Berater Wolfgang Rosam.

