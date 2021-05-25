Die Politik-Insider: Wie gespalten ist die Gesellschaft?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 35: Die Politik-Insider: Wie gespalten ist die Gesellschaft?
Einmal mehr geht dieser Tage ein Riss durch die Gesellschaft. Vergangene Woche hat das Hissen der Israel Flagge am Bundeskanzleramt die Wogen hochgehen lassen. Nicht weniger gespalten sind die Gemüter beim Thema Corona. Aktuell wetzen Öffnungsgegner und Befürworter wieder die verbalen Schwerter. Bis in die türkis-grüne Koalition reicht dieser Streit. Haben wir in Österreich ein Problem mit Antisemitismus? Wie wird der Israel-Konflikt in Österreich ausgetragen und was sind die Folgen? Darf man auf der Straße alles tun und sagen oder gibt es Grenzen? Und wie viel Freiheit ist jetzt schon drinnen? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Profil-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger und ÖVP-Nationalrat Martin Engelberg.
