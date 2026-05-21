Recht konkret: Was Kinder dürfenJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 1: Recht konkret: Was Kinder dürfen
5 Min.Folge vom 21.05.2026
Kinder bis sieben Jahre dürfen offiziell keine Verträge abschließen. Eine kleine Ausnahme definiert der sogenannte Taschengeld-Paragraf. Bis zur Volljährigkeit gibt es stufenweise einige Rechte und Pflichten für Minderjährige – in diesem Beitrag erklärt von Larissa Rausch und Rechtsanwältin Mag. Andrea Waldmann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Recht konkret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2