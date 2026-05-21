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Recht konkret

Recht konkret: Was Kinder dürfen

ORF2Staffel 1Folge 1vom 21.05.2026
Recht konkret: Was Kinder dürfen

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Recht konkret

Folge 1: Recht konkret: Was Kinder dürfen

5 Min.Folge vom 21.05.2026

Kinder bis sieben Jahre dürfen offiziell keine Verträge abschließen. Eine kleine Ausnahme definiert der sogenannte Taschengeld-Paragraf. Bis zur Volljährigkeit gibt es stufenweise einige Rechte und Pflichten für Minderjährige – in diesem Beitrag erklärt von Larissa Rausch und Rechtsanwältin Mag. Andrea Waldmann.

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