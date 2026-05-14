Recht konkret: Supermarkt-Mythen aufgedecktJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 2: Recht konkret: Supermarkt-Mythen aufgedeckt
4 Min.Folge vom 14.05.2026
Testen ob das Obst wirklich frisch ist – darf man dazu im Supermarkt einfach mal eine Weintraube verkosten? Oder ist es erlaubt, eine Shampoo-Verpackung zu öffnen um zu riechen, ob der Duft einem zusagt? Was darf man beim Einkaufen und was nicht. Larissa Rausch hat in "Recht konkret" Antworten auf die gängigsten Supermarkt-Mythen.
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