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Recht konkret

Recht konkret: Supermarkt-Mythen aufgedeckt

ORF2Staffel 1Folge 2vom 14.05.2026
Recht konkret: Supermarkt-Mythen aufgedeckt

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Recht konkret

Folge 2: Recht konkret: Supermarkt-Mythen aufgedeckt

4 Min.Folge vom 14.05.2026

Testen ob das Obst wirklich frisch ist – darf man dazu im Supermarkt einfach mal eine Weintraube verkosten? Oder ist es erlaubt, eine Shampoo-Verpackung zu öffnen um zu riechen, ob der Duft einem zusagt? Was darf man beim Einkaufen und was nicht. Larissa Rausch hat in "Recht konkret" Antworten auf die gängigsten Supermarkt-Mythen.

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