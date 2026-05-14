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Recht konkret

Recht konkret: Probleme mit befristeten Gutscheinen

ORF2Staffel 1Folge 27vom 14.05.2026
Recht konkret: Probleme mit befristeten Gutscheinen

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Recht konkret

Folge 27: Recht konkret: Probleme mit befristeten Gutscheinen

5 Min.Folge vom 14.05.2026

Gutscheine sind ein beliebtes Geschenk. Sie hängen im Supermarkt an der Kassa, werden von vielen Firmen selbst ausgestellt und sind auch online breit erhältlich. Nur einlösen muss man sie! Wenn man sie erst nach Jahren wieder aus der Schublade holt, gibt es gegebenenfalls Probleme. Larissa Rausch über Gutscheine in "Recht konkret".

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