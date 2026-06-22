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Recht konkret

Recht konkret: Ausgesperrt - welche Rechte hat man?

ORF2Staffel 1Folge 33vom 22.06.2026
Recht konkret: Ausgesperrt - welche Rechte hat man?

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Recht konkret

Folge 33: Recht konkret: Ausgesperrt - welche Rechte hat man?

5 Min.Folge vom 22.06.2026

Man hört diese Geschichten immer wieder: jemand kommt von der Arbeit nach Hause und der Schlüssel sperrt nicht mehr – ausgesperrt vom eigenen Partner. Welche Rechte hat man in so einem Fall? Und macht es einen Unterschied, ob man verheiratet ist oder in einer Lebensgemeinschaft? Larissa Rausch im Gespräch mit Rechtsanwältin Carmen Thornton.

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