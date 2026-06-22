Recht konkret: Ausgesperrt - welche Rechte hat man?Jetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 33: Recht konkret: Ausgesperrt - welche Rechte hat man?
5 Min.Folge vom 22.06.2026
Man hört diese Geschichten immer wieder: jemand kommt von der Arbeit nach Hause und der Schlüssel sperrt nicht mehr – ausgesperrt vom eigenen Partner. Welche Rechte hat man in so einem Fall? Und macht es einen Unterschied, ob man verheiratet ist oder in einer Lebensgemeinschaft? Larissa Rausch im Gespräch mit Rechtsanwältin Carmen Thornton.
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