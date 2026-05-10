Silvia kocht
Folge vom 10.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 10.05.2026
Mit zwei Micheline Sternen und vier Hauben ausgezeichnet ist Peter Girtler. Er begeistert seine Gäste in der Gourmetstube "Einhorn" im Hotel Stafer in Mauls in Südtirol mit kulinarischer Tradition und neuen Kreationen. Sein Fokus liegt auf regionalen Produkten, am besten vom eigenen Gutshof. Die Gerichte: Schlutzkrapfen sowie Schokoladen-Olivenöl-Mousse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Bernhard Somera
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2