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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 21.04.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 21.04.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 21.04.2026

Bei Silvia stand diesmal die maltesische Küche im Fokus. Spitzenkoch Johann Lafer, gebürtiger Steirer, arbeitete schon in internationalen Küchen, wurde in Deutschland als bester Pâtissier ausgezeichnet und kochte bei Eckart Witzigmann. Mit seiner Frau führte er das renommierte Hotel Lafers Stromburg. Gerichte: Gefüllte Tintenfischtuben nach maltesischer Art Sesamringe mit Kaffee‑Zabaione Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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