Silvia kocht
Folge vom 21.04.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 21.04.2026
Bei Silvia stand diesmal die maltesische Küche im Fokus. Spitzenkoch Johann Lafer, gebürtiger Steirer, arbeitete schon in internationalen Küchen, wurde in Deutschland als bester Pâtissier ausgezeichnet und kochte bei Eckart Witzigmann. Mit seiner Frau führte er das renommierte Hotel Lafers Stromburg. Gerichte: Gefüllte Tintenfischtuben nach maltesischer Art Sesamringe mit Kaffee‑Zabaione Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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