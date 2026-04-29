Silvia kocht: Unterwegs im "süßen" KremsJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 29.04.2026: Silvia kocht: Unterwegs im "süßen" Krems
25 Min.Folge vom 29.04.2026
Krems an der Donau gilt als "süßeste Stadt Österreichs“: Silvia startet am Wochenmarkt und besucht die Traditionskonditorei Hagmann, wo sie Mozartknödel formt. Danach geht es durch die Weinberge mit Guide Christine Emberger. Zurück in der Stadt genießt sie im Marktspiel ein Gericht von Küchenchef Alexander Hammerl. Die Gerichte diesmal: - Gebratener Zander auf Fregola di Sarda und geschmortem Gemüse - Mozartknödel mit Kirschsauce Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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