Silvia kocht
Folge vom 05.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 05.05.2026
Andrea Grossmanns Karriere startete nicht sofort in der Gastronomie. Nach Stationen als Flugbegleiterin und Chefsekretärin ging es 1984 in die Gastronomie. Heute ist sie Miteigentümerin des Hotel Balance am Wörthersee und schreibt Kochbücher. Bei Silvia kocht präsentiert sie: Zitronen-Hühnerfilet mit Zucchinispaghetti Zitronengras Panna Cotta mit Beerengelee Bildquelle: ORF
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