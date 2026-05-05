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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 05.05.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 05.05.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 05.05.2026

Andrea Grossmanns Karriere startete nicht sofort in der Gastronomie. Nach Stationen als Flugbegleiterin und Chefsekretärin ging es 1984 in die Gastronomie. Heute ist sie Miteigentümerin des Hotel Balance am Wörthersee und schreibt Kochbücher. Bei Silvia kocht präsentiert sie: Zitronen-Hühnerfilet mit Zucchinispaghetti Zitronengras Panna Cotta mit Beerengelee Bildquelle: ORF

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