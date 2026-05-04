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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 04.05.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 04.05.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 04.05.2026

Kärnten rund um den Wörthersee steht im Fokus von Silvia kocht. Thomas Gruber vom Falkensteiner Schlosshotel Velden sammelte international Erfahrung und steht für eine frische, regionale, saisonale und unverfälschte Küche. Die Gerichte diesmal: - Gefüllte Zucchiniblüte mit Seesaibling und Thai-Aromen - Getreide-Risotto mit Vogelbeeren, Glundner Käse und Nussbutter Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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