Silvia kocht
Folge vom 11.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 11.05.2026
Bei Silvia kochte diesmal Heinrich Schneider, der gemeinsam mit seiner Schwester das Terra im Sarntal führt. Dabei stehen für ihn der moderne Flair und gleichzeitig die Tradition im Mittelpunkt. Außerdem ist der Koch ein Wildkräuterfachmann, der täglich Kräuter im Wald und auf den Wiesen sammelt – und sie später dann zu köstlichen Gerichten verarbeitet. Gerichte: Erdbeer-Frühlingskaltschale mit Basilikum-Öl, Sauerrahm und schwarzem Forellenkaviar; Glacierte Kalbswangen mit Karotten-Creme und frischen Kräutern Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Bernhard Somera
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