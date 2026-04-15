Silvia kocht
Folge vom 15.04.2026: Silvia kocht
24 Min.Folge vom 15.04.2026
David Senfter, gebürtiger Osttiroler, fand über Umwege zur Gastronomie und sammelte Erfahrung in renommierten Häusern. Nach Stationen bei Spitzenköchen kehrte er 2020 in seine Heimat zurück und ist heute Küchenchef im Dolomitengolf Suites in Lavant. Die Gerichte diesmal: - Cavatelli mit Kürbis-Shoyu, Pflaume und Ziegentopfen - Frisches Schafs-Joghurt mit karamellisierter weißer Schokolade und Himbeeren Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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