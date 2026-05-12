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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 12.05.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 12.05.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 12.05.2026

Bei Silvia standen Gerichte aus Südtirol im Mittelpunkt. Diesmal mit zwei Spitzenköchen: Peter Girtler verbindet in der Gourmetstube "Einhorn" regionale Tradition mit moderner Küche und setzt auf Produkte vom eigenen Gutshof. Heinrich Schneider führt das höchstgelegene Zwei-Sterne-Restaurant Italiens im Sarntal und verarbeitet Wildkräuter und Pilze aus der Region zu kreativen Gerichten. Gerichte: Moscardini in Guazzetto mit Polenta. Spaghetti/Tagliolini Chitarra mit Pesto alla Genovese Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Bernhard Somera

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