Silvia kocht
Folge vom 12.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 12.05.2026
Bei Silvia standen Gerichte aus Südtirol im Mittelpunkt. Diesmal mit zwei Spitzenköchen: Peter Girtler verbindet in der Gourmetstube "Einhorn" regionale Tradition mit moderner Küche und setzt auf Produkte vom eigenen Gutshof. Heinrich Schneider führt das höchstgelegene Zwei-Sterne-Restaurant Italiens im Sarntal und verarbeitet Wildkräuter und Pilze aus der Region zu kreativen Gerichten. Gerichte: Moscardini in Guazzetto mit Polenta. Spaghetti/Tagliolini Chitarra mit Pesto alla Genovese Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Bernhard Somera
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