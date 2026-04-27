Silvia kocht
Folge vom 27.04.2026: Silvia kocht
23 Min.Folge vom 27.04.2026
Toni Mörwald ist als Koch, Unternehmer und Kochbuchautor eine feste Größe in der Gastronomie und erhielt bereits mit 22 Jahren seine erste Haube im Gault-Millau. Seit der Übernahme des elterlichen Betriebs 1989 hat er sein Unternehmen stark ausgebaut und führt heute mehrere Restaurants, Hotels sowie eine Kochschule und ein Catering-Unternehmen. Die Gerichte diesmal: - Naturschnitzel mit Risipisi - Schwammerlgulasch mit Semmelknödel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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