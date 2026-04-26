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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 26.04.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 26.04.2026: Silvia kocht

24 Min.Folge vom 26.04.2026

Mit Toni Mörwald kommen wieder typisch österreichische Gerichte auf den Tisch! Der mehrfache Haubenkoch und Träger zahlreicher Auszeichnungen zeigt bei Silvia kocht klassische Gerichte, die aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken sind. Dabei gibt er Einblick in kleine Extras bei der Zubereitung. Die Gerichte der Sendung: - Wiener Backhendl mit Erdäpfelsalat und Kernöl - Milchreis mit Apfel und Zimt Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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