Silvia kocht
Folge vom 26.04.2026: Silvia kocht
24 Min.Folge vom 26.04.2026
Mit Toni Mörwald kommen wieder typisch österreichische Gerichte auf den Tisch! Der mehrfache Haubenkoch und Träger zahlreicher Auszeichnungen zeigt bei Silvia kocht klassische Gerichte, die aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken sind. Dabei gibt er Einblick in kleine Extras bei der Zubereitung. Die Gerichte der Sendung: - Wiener Backhendl mit Erdäpfelsalat und Kernöl - Milchreis mit Apfel und Zimt Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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