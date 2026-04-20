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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 20.04.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 20.04.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 20.04.2026

Bevor Silvia Schneider nach Malta reist, bereitete Johann Lafer zwei maltesische Gerichte zu. Der gebürtige Steirer begann seine Karriere in den 1970ern in Graz, arbeitete in Berlin, Hamburg, bei Spitzenköchen wie Witzigmann und in Paris, wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. als bester Patissier Deutschlands, und ist gleichzeitig erfolgreicher Kochbuchautor. Gerichte: – Gefüllte Paprika in maltesischer Interpretation – Pastizzi, traditionelle gefüllte Teigtaschen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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