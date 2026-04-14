Silvia kocht
Folge vom 14.04.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 14.04.2026
Max van Triel, halb Osttiroler, verbrachte Kindheit und erste Gastrojahre in Deutschland und absolvierte seine Lehre in Mühlheim. Er arbeitete u. a. in der Schwarzwaldstube (drei Sterne), im Interalpen Hotel Tyrol und im Hotel Rauter (3 Hauben). Sein Ziel war stets die Rückkehr nach Osttirol, wo er nun in der Rauterstube neue kulinarische Akzente setzt. Die Gerichte diesmal: Zoodles mit Basilikum, Tomaten, Kapern und Ziegenkäse Spinatsuppe mit pochiertem Ei Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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