Silvia kocht
Folge vom 03.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 03.05.2026
Roman Pichler ist Koch und gemeinsam mit seiner Frau Anja-Margaretha eröffneten sie das Restaurant Moritz in Grafenstein. Die Philosophie der Beiden: Natur entdecken und mit den Schätzen der Erde gutes Zubereiten. Das Motto „Den Geschmack der Natur am Gaumen, die leuchtenden Farben im Antlitz und die Nachhaltigkeit im Sinn". Die Gerichte dieses Mal: - Räucherforellenritschert - Frische Pasta mit Morcheln Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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