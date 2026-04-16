Silvia kocht: Unterwegs in OsttirolJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 16.04.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Osttirol
25 Min.Folge vom 16.04.2026
Drei-Haubenkoch Ernst Moser ist bei Silvia Schneider zu Gast und kocht mit frisch gesammelten Kräutern aus Matrei in Osttirol. Die Gerichte diesmal: Pochierter Saibling mit Kaviar, Champignons und Fichtenwipfelschaum Pizza mit Wildkräutern und Ziegenfrischkäse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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