Silvia kocht
Folge vom 06.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 06.05.2026
Dani Sternad, gelernte Zahnarztassistentin, kam als Autodidaktin zu „klane Pfleger“-ihrem ersten Lokal. Gemeinsam mit Ehemann Stefan übernahm sie die Messernei am Sternberg. Ihr Motto: authentische und ehrliche Küche: Die Leidenschaft gilt bodenständigen und regionalen Produkten. Die Natur, der Wald und die Wiesen sind Inspiration. Heute serviert Dani Sternad: -Rote-Rüben-Pasta mit Spinat dazu Ziegenfrischkäse und Walnüsse -Mini Rote-Rüben-Cheesecake-Törtchen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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