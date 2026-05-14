Silvia kocht: Unterwegs in SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 14.05.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Südtirol
25 Min.Folge vom 14.05.2026
Silvia Schneider reist in die schönsten Regionen Österreichs und präsentiert besondere Ausflugsziele, Restauranttipps und kulinarische Highlights. In Südtirol zauberte Koch Giuseppe Avitabile folgende Gerichte: Spaghetti Chitarra mit Pesto alla Genovese Moscardini in Guazzetto mit Polenta Bildquelle: Daniel Scherrer/Silvia Schneider GmbH
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