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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in Südtirol

ORF2Folge vom 14.05.2026
Silvia kocht: Unterwegs in Südtirol

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Silvia kocht

Folge vom 14.05.2026: Silvia kocht: Unterwegs in Südtirol

25 Min.Folge vom 14.05.2026

Silvia Schneider reist in die schönsten Regionen Österreichs und präsentiert besondere Ausflugsziele, Restauranttipps und kulinarische Highlights. In Südtirol zauberte Koch Giuseppe Avitabile folgende Gerichte: Spaghetti Chitarra mit Pesto alla Genovese Moscardini in Guazzetto mit Polenta Bildquelle: Daniel Scherrer/Silvia Schneider GmbH

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