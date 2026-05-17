Silvia kocht
Folge vom 17.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 17.05.2026
Manuel Liepert, unter den Top 100 Best Chefs, ist der Chef im Lieperts in Leutschach an der Weinstraße. Geboren in Deutschland zeigt Manuel Liepert eine besondere Herangehensweise an seinen Kochstil. Bei der Auswahl der Zutaten passt sich der Koch an die Jahreszeiten und an die Vielfalt der Region an. Folgende Rezepte werden zubereitet: Gebackenes Ei mit Kartoffelschaum, Spinat und Trüffeljus und Gebeizte Lachsforelle mit Räucherforellen-Mousse, Kaviar-Creme und Dill. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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