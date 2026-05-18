Silvia kocht
Folge vom 18.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 18.05.2026
Manuel Liepert zählt zu den Top 100 Best Chefs und prägt mit saisonaler, regionaler Küche ohne Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe das "Lieperts". Gemeinsam mit Partnerin Lisa Kürbisch bietet er vom Frühstück bis Fine Dining vielfältige Kulinarik. Die Gerichte diesmal: 1. Gericht: Knuspriger Karfiol mit Miso-Hollandaise 2. Gericht: Spareribs mit Chimichurri-Salsa und Röstzwiebeln Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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