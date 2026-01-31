Sporthilfe Gala 2025: Warum dieser Preis mehr bedeutet als GoldJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 1: Sporthilfe Gala 2025: Warum dieser Preis mehr bedeutet als Gold
6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der „NIKI“ ist weit mehr als eine Trophäe: Er steht für harte Arbeit, Teamgeist und große Geschichten – und 2025 strahlten Österreichs Sportstars im Rampenlicht der Wiener Stadthalle. Stephanie Venier (Sportlerin), Daniel Tschofenig (Sportler) und das Eishockey-Nationalteam (Team) zeigen, welchen Stellenwert diese Auszeichnung im heimischen Sport hat.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV