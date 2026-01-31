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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Sporthilfe Gala 2025: Warum dieser Preis mehr bedeutet als Gold

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Sporthilfe Gala 2025: Warum dieser Preis mehr bedeutet als Gold

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Folge 1: Sporthilfe Gala 2025: Warum dieser Preis mehr bedeutet als Gold

6 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der „NIKI“ ist weit mehr als eine Trophäe: Er steht für harte Arbeit, Teamgeist und große Geschichten – und 2025 strahlten Österreichs Sportstars im Rampenlicht der Wiener Stadthalle. Stephanie Venier (Sportlerin), Daniel Tschofenig (Sportler) und das Eishockey-Nationalteam (Team) zeigen, welchen Stellenwert diese Auszeichnung im heimischen Sport hat.

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