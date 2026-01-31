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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Vollgas: Überschall & Eiskanal – Speeeeed!

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 18vom 31.01.2026
Vollgas: Überschall & Eiskanal – Speeeeed!

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Folge 18: Vollgas: Überschall & Eiskanal – Speeeeed!

1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Schanze, Eiskanal & High‑Speed‑Shots: Dieser Clip feiert die Tempo‑Disziplinen des Heeressports – Skispringen, Skeleton/Bob & Para‑Speed – mit dynamischen Bildern, die Präzision und Mut sichtbar machen. Perfect Snack‑Content für Social.

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