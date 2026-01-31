Die Besten 2024: Österreichs Sommersport-Elite geehrtJetzt kostenlos streamen
Die Besten 2024: Österreichs Sommersport-Elite geehrt
Großes Saisonfinale für den Heeressport: Bei der Ehrung wurden u. a. Lara Vadlau/Lukas Mähr (Segeln), Jessica Pilz & Jakob Schubert (Klettern) und Michaela Polleres (Judo) für ihre Paris‑Medaillen sowie weitere EM-/WM‑Erfolge ausgezeichnet. Ein starkes Zeichen für die Breite und Tiefe des Sommer‑Kaders.
