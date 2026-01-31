Ausgezeichnet: Ehrenzeichen für Österreichs SportstarsJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 17: Ausgezeichnet: Ehrenzeichen für Österreichs Sportstars
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Ob Paris‑Medaillen oder EM-/WM‑Gold – die Sommersport‑Ehrung 2024 würdigte herausragende Leistungen der Heeressportler:innen und ihren Beitrag zum internationalen Ansehen Österreichs. 72 internationale Medaillen unterstreichen die Klasse.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV