Großer Bahnhof: Michaela Polleres zurück in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Großer Bahnhof: Michaela Polleres zurück in Österreich
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Olympia‑Bronze im Judo – und ein herzlicher Empfang in Wien: Zugsführer Michaela Polleres schrieb in Paris Geschichte und wurde als erste österreichische Medaillengewinnerin dieser Spiele gefeiert. Ein Meilenstein für Heeressport & Judo‑Team Austria.
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Produktion:AT, 2022
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12
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