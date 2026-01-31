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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Großer Bahnhof: Michaela Polleres zurück in Österreich

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
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Folge 10: Großer Bahnhof: Michaela Polleres zurück in Österreich

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Olympia‑Bronze im Judo – und ein herzlicher Empfang in Wien: Zugsführer Michaela Polleres schrieb in Paris Geschichte und wurde als erste österreichische Medaillengewinnerin dieser Spiele gefeiert. Ein Meilenstein für Heeressport & Judo‑Team Austria.

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