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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Fahnenträger: Oschmautz & Polleres im großen Olympia-Moment

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 8vom 31.01.2026
Fahnenträger: Oschmautz & Polleres im großen Olympia-Moment

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Folge 8: Fahnenträger: Oschmautz & Polleres im großen Olympia-Moment

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Felix Oschmautz (Kanu) und Michaela Polleres (Judo) führten Team Austria bei der spektakulären Eröffnungsfeier auf der Seine an – ein starkes Signal für Gleichberechtigung und die Rolle des Heeressports als Aushängeschild.

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