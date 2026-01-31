Fahnenträger: Oschmautz & Polleres im großen Olympia-MomentJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 8: Fahnenträger: Oschmautz & Polleres im großen Olympia-Moment
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Felix Oschmautz (Kanu) und Michaela Polleres (Judo) führten Team Austria bei der spektakulären Eröffnungsfeier auf der Seine an – ein starkes Signal für Gleichberechtigung und die Rolle des Heeressports als Aushängeschild.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV