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Triumphaler Empfang: Paris-Helden feiern Heimkehr

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
Triumphaler Empfang: Paris-Helden feiern Heimkehr

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Folge 9: Triumphaler Empfang: Paris-Helden feiern Heimkehr

1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Airport‑Party in Wien: Vadlau/Mähr (Gold), Bontus (Gold), Schubert & Pilz (Bronze) wurden von Fans, Familien und Militärmusik gefeiert; tags darauf folgte die Medaillenfeier in der Hofburg. Rot‑weiß‑rote Gänsehaut zum Finale.

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