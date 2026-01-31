Triumphaler Empfang: Paris-Helden feiern HeimkehrJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Triumphaler Empfang: Paris-Helden feiern Heimkehr
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Airport‑Party in Wien: Vadlau/Mähr (Gold), Bontus (Gold), Schubert & Pilz (Bronze) wurden von Fans, Familien und Militärmusik gefeiert; tags darauf folgte die Medaillenfeier in der Hofburg. Rot‑weiß‑rote Gänsehaut zum Finale.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV