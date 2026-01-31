Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Bronze & Beats: Willkommensparty für Michaela Polleres

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 11vom 31.01.2026
Bronze & Beats: Willkommensparty für Michaela Polleres

Bronze & Beats: Willkommensparty für Michaela PolleresJetzt kostenlos streamen

Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Folge 11: Bronze & Beats: Willkommensparty für Michaela Polleres

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Vom Austria House bis zur Heimat: Polleres’ Bronze sorgte für Begeisterung – würdig gefeiert gemeinsam mit dem ÖOC‑Team bei den offiziellen Ehrungen in Wien. Ihre Story steht für Comeback‑Stärke, Fokus und Bundesheer‑Spirit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Österreichisches Bundesheer
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Alle 1 Staffeln und Folgen