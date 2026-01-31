Bronze & Beats: Willkommensparty für Michaela PolleresJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Bronze & Beats: Willkommensparty für Michaela Polleres
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Vom Austria House bis zur Heimat: Polleres’ Bronze sorgte für Begeisterung – würdig gefeiert gemeinsam mit dem ÖOC‑Team bei den offiziellen Ehrungen in Wien. Ihre Story steht für Comeback‑Stärke, Fokus und Bundesheer‑Spirit.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV