Abräumer des Abends: Heeressport rockt die GalaJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 16: Abräumer des Abends: Heeressport rockt die Gala
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Bei der Sporthilfe‑Gala 2024 räumten unsere Athlet:innen gleich mehrfach ab – Victoria Hudson (Sportlerin des Jahres), Valentin Bontus (Sportler des Jahres), Vadlau/Mähr (Team des Jahres) u. v. m. Ein Gala‑Abend, der den Heeressport als Motor des Spitzensports sichtbar macht.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV