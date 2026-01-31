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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Abräumer des Abends: Heeressport rockt die Gala

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 16vom 31.01.2026
Abräumer des Abends: Heeressport rockt die Gala

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Folge 16: Abräumer des Abends: Heeressport rockt die Gala

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Bei der Sporthilfe‑Gala 2024 räumten unsere Athlet:innen gleich mehrfach ab – Victoria Hudson (Sportlerin des Jahres), Valentin Bontus (Sportler des Jahres), Vadlau/Mähr (Team des Jahres) u. v. m. Ein Gala‑Abend, der den Heeressport als Motor des Spitzensports sichtbar macht.

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