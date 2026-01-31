Gänsehaut pur: Abschied unseres World-Games-TeamsJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 2: Gänsehaut pur: Abschied unseres World-Games-Teams
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Team Austria wurde im Haus des Sports feierlich vereidigt und verabschiedet – mit starker Heeressport‑Beteiligung und klarer Message: Botschafter:innen Österreichs auf der größten Bühne der nicht‑olympischen Sportarten. Bundeskanzler, Ministerium & Sport Austria wünschten dem 55‑köpfigen Team viel Erfolg für Chengdu.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV