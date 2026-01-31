Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Gänsehaut pur: Abschied unseres World-Games-Teams

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
Gänsehaut pur: Abschied unseres World-Games-Teams

Gänsehaut pur: Abschied unseres World-Games-TeamsJetzt kostenlos streamen

Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Folge 2: Gänsehaut pur: Abschied unseres World-Games-Teams

1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Team Austria wurde im Haus des Sports feierlich vereidigt und verabschiedet – mit starker Heeressport‑Beteiligung und klarer Message: Botschafter:innen Österreichs auf der größten Bühne der nicht‑olympischen Sportarten. Bundeskanzler, Ministerium & Sport Austria wünschten dem 55‑köpfigen Team viel Erfolg für Chengdu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Österreichisches Bundesheer
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Alle 1 Staffeln und Folgen