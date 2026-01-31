Magic Moments: Unsere Wintersport-Stars hautnahJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 6: Magic Moments: Unsere Wintersport-Stars hautnah
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Unsere Heeressport‑Asse lieferten in der Saison 2023/24/25 ab – von Gesamtweltcup‑Titeln bis zu Medaillen in Rodeln, Skispringen, Para‑Ski & Co. Bei der offiziellen Ehrung wurde sichtbar, wie stark Leistung, Disziplin und Kameradschaft im Heer verankert sind.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV