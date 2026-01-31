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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Magic Moments: Unsere Wintersport-Stars hautnah

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 6vom 31.01.2026
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Folge 6: Magic Moments: Unsere Wintersport-Stars hautnah

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Unsere Heeressport‑Asse lieferten in der Saison 2023/24/25 ab – von Gesamtweltcup‑Titeln bis zu Medaillen in Rodeln, Skispringen, Para‑Ski & Co. Bei der offiziellen Ehrung wurde sichtbar, wie stark Leistung, Disziplin und Kameradschaft im Heer verankert sind.

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