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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Helden kehren heim: Empfang für unsere Paralympics-Asse

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 15vom 31.01.2026
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Folge 15: Helden kehren heim: Empfang für unsere Paralympics-Asse

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Nach Paris 2024 kehrte das Paralympic Team Austria mit emotionalem Empfang und starken Resultaten heim – mit Heeressportler:innen als Fixgrößen, u. a. Thomas Frühwirth (Silber), Natalija Eder (Bronze). Die Rückkehr zeigt: Vorbildwirkung, Leistung und Inklusion gehen im Heer Hand in Hand.

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