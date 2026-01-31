Helden kehren heim: Empfang für unsere Paralympics-AsseJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 15: Helden kehren heim: Empfang für unsere Paralympics-Asse
2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Nach Paris 2024 kehrte das Paralympic Team Austria mit emotionalem Empfang und starken Resultaten heim – mit Heeressportler:innen als Fixgrößen, u. a. Thomas Frühwirth (Silber), Natalija Eder (Bronze). Die Rückkehr zeigt: Vorbildwirkung, Leistung und Inklusion gehen im Heer Hand in Hand.
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Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV