Glamour in der Hofburg: Die große SportlerehrungJetzt kostenlos streamen
Sport/Ehrungen/Verabschiedungen
Folge 12: Glamour in der Hofburg: Die große Sportlerehrung
1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Die Republik sagte Danke: In der Hofburg ehrte der Bundespräsident die Paris‑Medallist:innen (u. a. Vadlau/Mähr, Bontus, Schubert, Pilz, Polleres) – inklusive Philharmoniker‑Goldmünzen als Prämie. Ein festlicher Abschluss der Sommerspiele.
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Produktion:AT, 2022
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12
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