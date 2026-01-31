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Sport/Ehrungen/Verabschiedungen

Glamour in der Hofburg: Die große Sportlerehrung

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 12vom 31.01.2026
Glamour in der Hofburg: Die große Sportlerehrung

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Folge 12: Glamour in der Hofburg: Die große Sportlerehrung

1 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Republik sagte Danke: In der Hofburg ehrte der Bundespräsident die Paris‑Medallist:innen (u. a. Vadlau/Mähr, Bontus, Schubert, Pilz, Polleres) – inklusive Philharmoniker‑Goldmünzen als Prämie. Ein festlicher Abschluss der Sommerspiele.

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